Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 21 апреля прошлого года превысил отметку в 77 рублей. Евро поднялся выше 87 рублей впервые с 27 августа.

Согласно данным ММВБ, утром в четверг доллар подскочил на 40 копеек и достиг 77,2 рубля. Европейская валюта прибавила 51 копейку, ее стоимость достигла 87,33 рубля.

Индекс Московской биржи опускался до 3694,79 пункта, потеряв 3,2%. Последний раз на таком уровне он находился 24 декабря.

Фьючерсы нефти эталонной марки Brent с поставкой в марте на бирже ICE потеряли 1,4%, баррель торговался по 79,67 доллара. Стоимость барреля легкой нефти WTI повысилась на 1,32% — до 76,8 доллара.