Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи

Отмечается, что это на 25 копеек больше, чем вечером понедельника. Далее валюта продолжила свой рост. Через час она достигла отметки 75,49 рубля. Кроме этого, евро прибавил 18 копеек. Стоимость валюты ЕС достигла 91,67 рубля. Валюта продолжила расти и в 11:00 была равна 92,22 рубля.

Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает неопределенность в течение ближайшего полугодия. Она будет заставлять цены то расти на положительных новостях о применении вакцин, то падать на фоне сообщений о новых ограничениях.