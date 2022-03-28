В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 рублей. Курс евро опустился ниже 98 рублей — такой отметки он достиг впервые с 28 февраля.

По данным Мосбиржи, к закрытию торгов курс американской валюты опустился до 89,98 рубля. При этом днем минимальные позиции курса американской валюты достигали 89,49 рубля. Общее снижение за день составило шесть рублей и пять копеек за доллар.

Евро в по итогам торгов потерял сразу 7,17 рубля. К закрытию биржи европейская валюта опустилась до 97,8 рубля. Это самый низкий показатель за весь день.

Центробанк установил официальный курс доллара к рублю на ближайший вторник, 29 марта, на уровне 93,71 рубля. Курс евро регулятор установил на торги завтрашнего дня на уровне 102,67 рубля.