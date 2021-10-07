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    07 октября 2021, 15:02

    Курс доллара упал ниже 72 рублей

    Московская биржа: доллар стал стоить ниже 72 рублей

    Екатерина Боснак

    Курс доллара упал ниже 72 рублей. При этом курс евро постепенно снижается до 83 рублей, информировала Московская биржа.

    Курс доллара упал ниже 72 рублей

    Такую позитивную динамику относительно укрепления рубля к доллару и евро можно связать с высокой стоимостью нефти и хорошим положением валюты на площадках фондовых рынков.

    На завтрашний день Московская биржа спрогнозировала снижение курса доллара на 41 копейку — до 71,98 рубля. Евро же подешевеет на 28 копеек — до отметки 83,27 рубля. Столь низкую ценность доллара специалисты биржи зафиксировали впервые с 16 июня.

    В данный момент курсы иностранных валют снижаются из-за того, что декабрьский фьючерс на эталонную марку нефти Brent, добываемую в Северном море, перестал стремительно падать. Сейчас стоимость барреля составляет 80,34 доллара — она теряет 0,91%.