Курс доллара упал ниже 72 рублей. При этом курс евро постепенно снижается до 83 рублей, информировала Московская биржа.

Такую позитивную динамику относительно укрепления рубля к доллару и евро можно связать с высокой стоимостью нефти и хорошим положением валюты на площадках фондовых рынков.

На завтрашний день Московская биржа спрогнозировала снижение курса доллара на 41 копейку — до 71,98 рубля. Евро же подешевеет на 28 копеек — до отметки 83,27 рубля. Столь низкую ценность доллара специалисты биржи зафиксировали впервые с 16 июня.

В данный момент курсы иностранных валют снижаются из-за того, что декабрьский фьючерс на эталонную марку нефти Brent, добываемую в Северном море, перестал стремительно падать. Сейчас стоимость барреля составляет 80,34 доллара — она теряет 0,91%.