Деньги 15 августа 2023, 22:48 Курс доллара упал ниже 100 рублей по данным на 16 августа

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Центральный Банк России установил официальные курсы валют 16 августа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные регулятора.

Курс доллара составил 97,4217 рубля, опустившись на 3,5 рубля. Евро потерял четыре рубля и понизился до отметки в 106,4217 рубля.

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По данным на 15:51 по Москве, курс доллара на Московской бирже торговался за 98,56 рубля. Евро же доходил до отметки в 107,78 рубля. Юань — до 13,473 рубля.