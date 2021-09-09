Курс доллара упал на 31 копейку

Центробанк России понизил официальные курсы иностранных валют к рублю на 10 сентября. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Стоимость доллара оценили в 73,1290 рубля. Валюта потеряла в стоимости 31,31 копейки. Евро также подешевел. Его стоимость составила 86,4677 рубля, что на 44,37 копейки ниже предыдущих показателей.

Биржевой курс доллара по состоянию на 15:32 по московскому времени составляет 73,01 рубля — на 14 копеек меньше по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс евро составил 86,39 рубля, он потерял 11 копеек.