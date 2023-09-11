Деньги 11 сентября 2023, 19:49 Курс доллара упал до 95 рублей Мосбиржа: курс доллара опустился до 95 рублей впервые с 25 августа РИА «Новости»

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Курс доллара опустился ровно до 95 рублей. Этот показатель зафиксировали впервые с 17 августа, следует из данных Московской биржи.

По данным Мосбиржи на 18:59 по московскому времени, доллар снижался до 95 рублей (-2,85%), после чего валютные торги закрылись.

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На открытии курс доллара увеличился на 11,25 копейки, достигнув впервые с 5 сентября 97,9 рубля. Евро снизился на 42,25 копейки и составил 104,38 рубля. Курс юаня упал на одну копейку и составил 13,26 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что курс рубля окажется более стабильным в среднесрочной перспективе. По его словам, пик падения национальной валюты уже пройден. А в скором времени на рынке будет наблюдаться избыток иностранной.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев также сообщил, что с наступлением осени российский рубль ждет укрепление по отношению к доллару. Это произойдет на фоне улучшения соотношения экспорта и импорта, и в Россию станут поступать иностранные деньги.