Курс доллара упал до 73 рублей

Рубль укрепляет свои позиции на фоне небольшого роста цен на нефть. Так, сегодня утром стоимость барреля нефти выросла на 2% и составила 33,86 доллара после резкого падения в начале этой недели.

Неделю назад, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении сделки о сокращении добычи нефти, ни об изменении ее параметров. Таким образом, с 1 апреля ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса будут сняты. В результате произошел обвал на нефтяном рынке. Еще одной причиной влияния на национальные и мировые экономики до сих пор остается распространение коронавируса.

Ранее курс биткоина упал почти на четверть. За два часа эта криптовалюта потеряла в цене две тысячи долларов. Сейчас биткоин торгуется ниже шести тысяч долларов. Самый низкий курс был зафиксирован в мае 2019 года — биткоин тогда можно было купить за 5678 долларов.