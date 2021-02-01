Курс доллара снова превысил 76 рублей

Американская валюта по данным торгов достигала в понедельник отметки в 76,09 рубля, прибавив 30 копеек.

На днях курс валют тоже демонстрировал положительную динамику. Евро показал рост на восемь копеек и достиг 92,2 рубля, а доллар подорожал на 28 копеек — до 76,23 рубля.

Исследовательская служба Конгресса США ранее, напомнил сайт RT, представила обзор вероятных последствий американских санкций для доллара. Специалисты указали на негативное влияние ограничений на курс валюты: попавшие под санкции страны намерены снизить зависимость от доллара и будут стремиться к использованию других валют для расчетов с партнерами.