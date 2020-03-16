После небольшого снижения перед выходными курс валют снова подскочил. Доллар перевалил за отметку в 74 рубля, а евро — 83 рубля. Стоимость нефти продолжает падать и стоит 31,87 доллара за баррель.

Согласно информации Московской биржи, на 11:00 понедельника, 16 марта, курс доллара составил 74,32 рубля. За евро придется отдать уже 83,13 рубля. Три дня назад на фоне небольшого роста цен на нефть рубль немного вырос. Курс доллара составил 73 рубля, а курс евро — 81,69 рубля.

Сейчас же цена на нефть марки Brent снова упала. Майский фьючерс снизился на 5,85% и составил 31,87 доллара за баррель.

Все это происходит на фоне влияния на экономику распространения коронавируса и отмены сделки ОПЕК+. В начале марта страны-участницы альянса не смогли договориться о снижении объема нефтедобычи. В итоге с 1 апреля ограничения по добыче нефти перестанут действовать, из-за чего рынок нефти обвалился.

Как рассказал «360» независимый финансовый аналитик Дмитрий Тратас, точного прогноза по курсу валют никто дать не сможет. При этом он заверил, что нефть пойдет в рост, когда прекратится паника из-за коронавируса.