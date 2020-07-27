Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов

Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.

Уточняется, что индекс Мосбиржи увеличился на 0,54%, до 2 869,69 пункта. Показатели РТС повысились на 0,99%, до 1 260,32 пункта. Отраслевые индексы нефти и газа уменьшились на 0,22%, пишет сайт NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Центробанк России сократил размер базовой ставки до рекордного минимума, который составил 4,25%. В момент объявления размера ключевой ставки отечественная валюта торговалась на Мосбирже в районе 71,5 рубля за доллар.