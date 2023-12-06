Деньги 06 декабря 2023, 09:13 Курс доллара превысил месячный максимум Курс доллара на Мосбирже впервые с 3 ноября превысил 93 рубля РИА «Новости»

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При открытии торгов на Мосбирже утром 6 декабря курс доллара подскочил почти на 0,8% и впервые с 3 ноября превысил отметку в 93 рубля. Евро и юань тоже показали рост, сообщили «Ведомости».

В 07:40 американская валюта торговалась за 93,0025 рубля с подорожанием на 0,79%. Это произошло впервые с 3 ноября. Через четыре минуты рост замедлился до 0,75%, и курс доллара составил 92,97 рубля.

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Курс евро достиг 100,4 рубля, юаня — 12,972 рубля. Они подорожали на 0,42% и 0,73% соответственно.

Планку в 90 рублей доллар превысил 1 декабря после непродолжительного укрепления рубля. Евро 5 декабря торговался за 99,16 рубля и тоже побил ноябрьский максимум.

Обязательная продажа валютной выручки крупными российскими экспортерами не позволит курсу доллара превысить 100 рублей, заявил «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. По его словам, повышение ключевой ставки до 15% не остановило девальвацию отечественной валюты.