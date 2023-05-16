Деньги 16 мая 2023, 08:34 Курс доллара превысил двухнедельный максимум Курс доллара на Мосбирже впервые с 3 мая превысил 80 рублей, евро с 4 мая — 87 рублей Unsplash

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На открытии торгов 16 мая курс валют достиг максимума за последние две недели. Доллар превысил 80 рублей, евро — 87 рублей, сообщил ТАСС.

В 07:19 евро подскочил до 87,13 рубля, на 0,84%. Доллар в 07:35 показал 80,01 рубля, на 1,08% больше. Затем рост ускорился — курс евро составил 87,3 рубля и доллара 80,1 рубля. Это максимальные показатели с 4 и 3 мая соответственно.

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По итогам апреля количество сделок на Мосбирже увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом, а сумма — на 2,6%, до 90,3 триллиона рублей. Операции с облигациями лидировали — их сумма выросла до 1,4 триллиона рублей, в 3,3 раза.

Агентство Bloomberg спрогнозировало переход России к новому этапу развития экономики. Энергетические доходы приблизились к максимально запланированным, и страна, по мнению специалистов, сможет возобновить закупки иностранной валюты для своих резервов.