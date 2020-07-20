Курс доллара превысил 72 рубля. На открытии торгов американская валюта показала рост на 0,2%, достигнув 72,02 рубля. Потом она снова начала падать.

По состоянию на 10:15, доллар, по данным Московской биржи, торговался по 71,93 рубля. На момент открытия торгов он был равен 72,017 рубля. Евро сейчас стоит 82,34 рубля (рост 0,15%).

Пока в российской экономике нет планов по деноминации рубля. Это обусловлено тем, что просто нет причин запускать этот процесс. Тем более что у процесса много недостатков, например рост цен, сопровождающий каждую деноминацию. Эксперты уточнили, что деноминация обычно происходит после гиперинфляции.