Курс доллара пострадал из-за торговой войны США и Китая

Доллар падает из-за торговой войны Вашингтона и Пекина. В свою очередь рубль укрепляется за счет подорожания нефти.

На открытии торгов на Московской бирже 20 сентября доллар подешевел на 12 копеек, теперь курс составляет 63,85 рубля. Евро упал на три копейки — до 70,60 рубля.

Рубль ослабеет к концу 2019 года, ранее прогнозировали аналитики. Национальная валюта США может подорожать до 65 рублей из-за оттока капитала.