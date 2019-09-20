Курс доллара пострадал из-за торговой войны США и Китая
Курс доллара снизился на фоне торговой войны между США и Китаем. А вот рубль, наоборот, укрепляется, сообщил сайт «Утро.ру».
Доллар падает из-за торговой войны Вашингтона и Пекина. В свою очередь рубль укрепляется за счет подорожания нефти.
На открытии торгов на Московской бирже 20 сентября доллар подешевел на 12 копеек, теперь курс составляет 63,85 рубля. Евро упал на три копейки — до 70,60 рубля.
Рубль ослабеет к концу 2019 года, ранее прогнозировали аналитики. Национальная валюта США может подорожать до 65 рублей из-за оттока капитала.