Деньги 06 апреля 2023, 10:57 Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года Мосбиржа: курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года РИА «Новости»

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Курс рубля стал еще больше падать по отношению к юаню, доллару и евро. Американская валюта в первый раз с 18 апреля 2022 года стоит более 80 рублей, европейская поднялась до 87,5, китайская — до 11,63. Об этом говорят данные Московской биржи.

«К 09:45 по московскому времени доллар ускорил рост до 80,12 рубля (+0,36%). В то же время евро прибавляет 0,23%, поднимаясь до 87,49 рубля, а юань растет на 0,46%, до 11,631 рубля», — написал ТАСС.

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РИА «Новости» уточнило, что курс доллара расчетами «завтра» на 09:23 вырос на 25 копеек — до 80,08 рубля, евро — на 17 копеек до 87,46 рубля, юаня — на 5 копеек до 11,63 рубля. Евро в начале торгов 6 апреля дешевел по отношению к рублю.

Ранее китайское издание South China Morning Post заявило, что правительство КНР начало подталкивать торговых партнеров оплачивать сделки в юанях. Китай пошел на такое шаг, чтобы снизить зависимость от доллара.