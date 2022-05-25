Курс доллара подрос до 60 рублей

Курс американской валюты в ходе торгов вырос почти до 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:36 по московскому времени доллар торгуется за 59,7 рубля. Курс евро находится в районе 61,1 рубля.

Официальный курс доллара на среду, 25 мая, составляет 56,96 рубля, курс евро — 58,87 рубля, сообщил Центральный банк РФ.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснял «360», что падение курсов доллара и евро связано с большим объемом валюты и низким спросом на нее.

По словам финансиста, простым россиянам нет смысла покупать валюту, поскольку банк может попасть под санкции — и тогда вывести свои денежные средства со счетов будет невозможно.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что рубль демонстрирует лучшую динамику роста среди всех мировых валют.