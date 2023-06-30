Деньги 30 июня 2023, 15:32 Курс доллара поднялся выше 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года РИА «Новости»

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Впервые с 29 марта прошлого года курс доллара превысил 89 рублей, следует из данных Московской биржи. Расчетами на завтра американская валюта выросла на 1,62 рубля до 89,19 рубля.

Курс юаня по отношению к рублю вырос на 18 копеек — до 12,23 рубля. Евро подорожал на 1,71 рубля и достиг отметки в 96,81 рубля.

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Европейская валюта до конца лета может преодолеть психологический барьер в 100 рублей, заявил начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его мнению, пока что нет предпосылок для усиления позиций рубля. Эксперт добавил, что укрепить свои позиции может и доллар, который к началу осени может стоить около 90 рублей.

Кандидат экономических наук Сергей Суверов предположил, что ситуация на рынке валют развернется иным образом. Он отметил, что экономисты не видят предпосылок для укрепления доллара и евро, поэтому можно говорить о стабилизации рубля в ближайшее время. Эксперт по инвестициям Андрей Русецкий добавил, что российская валюта укрепится до уровня 75-80 рублей за доллар к концу 2023 года.