Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей — впервые с 5 января. Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,73%, индекс РТС — на 1,04%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,81%, до 55,08 доллара за баррель. Это происходит на фоне снижения американского и других национальных и региональных рынков после двухдневного заседания ФРС США, сообщило РИА «Новости».

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем при обрушении доллара. По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Дианы Степановой, при обрушении доллар утянет за собой и валюты развивающихся стран. И рубль в этом случае резко упадет.

Крушение доллара возможно в случае, если Америка объявят дефолт по обязательствам или проведет неожиданную валютную реформу. Экономист отметила, что постепенное снижение курса американской валюты в мире несет для рубля новые угрозы.