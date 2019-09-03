Курс доллара поднялся выше 67 рублей
Стоимость одного доллара выросла на 0,33% и составила 67,02 рубля. Последний раз валюта достигала такого значения 20 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара подскочит в сентябре — аналитикПодробнее
Скачок курса был зафиксирован в 13:29. В это время цена доллара преодолела отметку в 67 рублей.
Первое увеличение заметили во время открытия торгов 3 сентября. Стоимость валюты была 66,90 рублей за единицу, что на 11 копеек больше, чем на момент закрытия торгов накануне.
В свою очередь евро, наоборот, опустился и составил 73,23 рубля. Этот показатель уменьшился на 0,04%.
Ранее эксперты прогнозировали скачок курса валют в сентябре. Ожидалось, что доллар может достигнуть 67 рублей и продолжит расти. Евро, возможно, перевалит за 75 рублей.