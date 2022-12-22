Деньги 22 декабря 2022, 07:17 Курс доллара побил новый рекорд Курс доллара на Мосбирже впервые с 29 апреля превысил 71 рубль РИА «Новости»

Читать 360tv в

Впервые с 29 апреля курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль. Евро подорожал до 76 рублей, рассказал ТАСС.

На открытии торгов 22 декабря американская валюта подорожала на 20,5 копейки, до 71,2 рубля. Накануне он побил прежний рекорд — впервые с 11 мая перешагнул за отметку 70 рублей. Евро в четверг подскочил почти вдвое сильнее, чем доллар, — на 39,75 копейки и достиг 76 рублей вместо 74,01 рубля 21 декабря. В последний раз такой курс на Мосбирже тоже фиксировали 29 апреля.

Реклама

Экономист Валерий Корнеев ранее объяснил такие колебания действиями Центробанка и правительства России. Они подстегнули курс валют для того, чтобы компенсировать недобор федерального и регионального бюджетов. Однако такие скачки плохо скажутся на экономике и простых потребителях, так как ускорят инфляцию, считает специалист.

Реклама