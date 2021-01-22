Курс доллара перевалил отметку в 75 рублей впервые с 5 января
Курс рубля продолжил падение на торгах Московской биржи. Доллар расчетами «завтра» вырос на 1,2 рубля и составил 75,04 рубля. Евро закрепился выше отметки 91 рубль.
22 января курс рубля обновил минимумы первого месяца 2021 года по отношению к бивалютной корзине на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и падения цен на нефть.
Накануне курс доллара вырос на Forex по отношению к евро после инаугурации нового президента Соединенных Штатах Джо Байдена. 21 января курс американской валюты вырос на 0,22%.