Деньги 21 декабря 2022, 07:44 Курс доллара перешагнул планку в 70 рублей впервые с 11 мая Данные Московской биржи: курс доллара преодолел планку в 70 рублей впервые с 11 мая Pxhere

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Рубль продолжает ослабевать — доллар утром 21 декабря торгуется в России выше 70 рублей. Такого значения он достигнул в первый раз с 11 мая 2022 года. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс американской валюты с расчетами «завтра» утром в среду вырос до 70, 04 рубля, затем понизился до 69, 84 рубля. В то же время евро продают за 74,01 рубля, а юань — за 9,99 рубля.

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Накануне курс доллара впервые с 11 мая оказался выше 68 рублей, за сутки он подорожал на 3, 35 рубля. Евро 20 декабря торговался на отметке 72,04 рубля.

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Экономист Валерий Корнеев в разговоре с «360» сказал, что пока не известны точные причины падения рубля. Он не исключил влияние на ситуацию Центробанка России, под управлением которого большое количество рублей выбрасывают на внутренний рынок. Он считает, что для импортеров и экспортеров курс доллара на уровне 70 рублей является оптимальным.