Деньги 17 августа 2023, 03:58 Курс доллара опустился ниже 95 рублей Московская биржа: курс доллара стал ниже 95 рублей Freepik

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Курс доллара в среду опустился до 95 рублей, курс евро — ниже 103 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

Утром 14 августа евро достиг максимума с 23 марта 2022 года. Курс единой европейской валюты поднялся выше 110 рублей — до 110,16 рубля. Курс доллара в этот день повышался до 100,61 рубля.

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Во вторник, 15 августа, совет директоров Банка России принял решение резко поднять ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Это было сделано с целью остановить стремительное падение курса рубля.

По мнению Максима Орешкина — помощника президента России Владимира Путина — основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции стала мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.