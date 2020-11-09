Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с конца сентября

Курс доллара впервые с 22 сентября опустился ниже отметки в 76 рублей. Российская национальная валюта окрепла на фоне роста цен на нефть.

По данным Московской биржи, курс доллара в районе 16:00 упал на 1,44 рубля — до отметки 75,97 рубля. Последний раз американская валюта стоила меньше 76 рублей — 75,95 рубля — 22 сентября. Евро тоже подешевел на 1,61 рубля — до уровня 90,40 рубля.

Укрепление отечественной валюты связано с ростом цены на нефть после сообщения BioNTech и Pfizer об успешном испытании вакцины от коронавируса. Препарат, который совместно создали немецкая и американская компании, показал во время тестирования высокую эффективность. После этого цена на нефть марки Brent выросла сразу на 10%.

В ночь на 8 ноября, на вечерней сессии Московской биржи, спрос на доллар достиг рекордного уровня.