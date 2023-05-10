Деньги 10 мая 2023, 14:09 Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с конца марта Мосбиржа заявила, что доллар опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта Unsplash

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Американская валюта на Московской бирже днем 10 мая стоила меньше76 рублей. Такие показатели, по данным торгов, зафиксировали впервые с 23 марта 2023 года.

К 13:18 курс доллара снизился на 2,13 рубля — до 76,06 рубля. Чуть раньше он опускался до 75,97 рубля.

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Курс евро при этом упал на 2,81 рубля — до 83,44 рубля, юаня — на 28 копеек, до 10,97 рубля.

Рубль ослабел по отношению к ключевым мировым валютам 8 мая из-за опасения новых санкций и пониженной активности. Евро стоил 86,2275, доллар — 77,9525 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 66 копеек, до 81,68 рубля.

Доллар в конце апреля вернул себе статус наиболее торгуемой валюты на Московской бирже. СМИ писали, что операции с американской валютой превысив 40% от общего объема операций.