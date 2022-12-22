Деньги 22 декабря 2022, 18:51 Курс доллара опустился ниже 69 рублей на Мосгорбирже Мосбиржа зафиксировала падение курса доллара ниже 69 рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ходе вечерних торгов 22 декабря на Московской бирже рубль продемонстрировал укреплению к доллару и евро. Доллар опустился ниже 69 рублей, евро — ниже 74 рублей, сообщил ТАСС.

На валютных торгах Мосбиржи в нижней точке курс доллара упал до 68,87 рубля. За день он снизился более чем на 3%.

Реклама

По данным на 17:55, американская валюта немного поднялась до 69,6 рубля. Курс евро в нижней точке демонстрировал 73,09 рубля, сейчас он уже вырос до 73,8 рубля.

Реклама

На открытии торгов 22 декабря зафиксировали подорожание американской валюты до 71,2 рубля. Накануне доллар побил прежний рекорд — впервые с 11 мая он перешагнул за отметку в 70 рублей.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее поделился прогнозом сроков отката курса доллара. По его словам, курс валюты не будет стремительно увеличиваться.

Откат ожидается либо до, либо после Нового года. Возможные показатели предела, после которого курс начнет падать, составляют 75-80 рублей за доллар, сказал финансовый аналитик.