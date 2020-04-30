Курс доллара опустился до 73 рублей

По итогам дня американская валюта потеряла 1,07 рубля, евро подешевел на 80 копеек. При этом в течении дня доллар опускался еще ниже до 72,98 рубля.

Источник фото: телеканал «360»

Минимальная стоимость европейской валюты в течении дня достигала 79,36 рубля.

Источник фото: телеканал «360»

Фондовый рынок сегодня также показал рост: к 16:05 индекс Мосбиржи вырос до 2659,08 пункта, что на 1,8% больше его вчерашних показателей. Индекс РТС вырос до 1140,55 пункта, прибавив сразу 2,79%.

По мнению экспертов падение доллара связано прежде всего с продолжением карантина. Потенциальные инвесторы смотрят на перспективу и ждут следующих шагов американских властей. Кроме того в скором времени должна вступить в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, что также сказывается на курсе валют.

Укрепление рубля специалисты связали с размещением облигаций федерального займа. Обычно зарубежные инвесторы начинают покупать российскую валюту, чтобы принимать участие в предстоящих аукционах.

Сегодня Минфин разместил семилетние ценные бумаги на 61,3 миллиарда рублей и трехлетние на 72,8 миллиарда рублей.