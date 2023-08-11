Деньги 11 августа 2023, 17:30 Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые за почти полтора года Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года Freepik

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей. По данным ТАСС, это произошло впервые с 25 марта 2022 года.

К 16:45 курс находился на уровне 99,1900 рубля (+1,7325). Еще в 16:20 доллар торговался на уровне 99,0025 рубля, уже через несколько минут — 98,98 рубля.

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Курс евро к рублю к 16:45 достиг 108,7900 (+1,2400), юаня к рублю — 13,669000 (+0,204000).

Ранее финансовый аналитик Марк Гойхман спрогнозировал значительное ослабление рубля по отношению к доллару и евро осенью. По его мнению, в начале осени доллар будет стоить от 94 до 100 рублей, а евро — от 100 до 108. При этом инвестиционный советник Юлия Кузнецова считает, что доллар подскочит до 120 рублей, а евро — до 130.

Август — экономически сложный месяц, когда спекулянты пытаются играть на бирже, пояснил ранее экономист Максим Чирков. По его мнению, национальная валюта как раз будет укрепляться, а доллар со временем подешевеет до 70 рублей. Правда, конкретных сроков эксперт не назвал.