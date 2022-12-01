Деньги 01 декабря 2022, 12:17 Курс доллара на 1 декабря составил 60,88 рубля

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Центральный Банк России установил официальные значения курса доллара и евро на 1 декабря. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт финансового регулятора.

Курс доллара достиг отметки в 60,88 рубля. Данный показатель ниже предыдущего на 19,39 копейки. Евро же остановился на отметке в 63,05 рубля за единицу. Предыдущие показатели составляли на 33,78 копейки ниже.

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Ранее инвестор Федоров Сидоров рассказал, ка будут вести себя иностранные валюты в начале зимы. По его словам, курс доллара и евро вряд ли поднимется.

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