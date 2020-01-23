Курс доллара и евро вырос на открытии торгов

В десять часов утра цена валюты США выросла на 14 копеек и составила 61,98 рубля. За первый час торгов доллар упал до 61,94 рубля.

Стоимость европейской валюты увеличилась на десять копеек. Так, в десять часов утра приобрести евро можно было за 68,7 рубля, а через час — за 68,69 рубля.

В настоящее время, по официальному курсу валют Центробанка, доллар стоит 61,8343 рубля, а валюта ЕС — 68,5186 рубля.