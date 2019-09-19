Курс доллара и евро вырос на открытии торгов 19 сентября

Согласно данным регулятора, в 10:00 утра американская валюта стоила 64,3 рубля. Это на 15 копеек выше, чем на закрытии биржи. В течение часа стоимость доллара упала до 64,2 рубля.

Европейская валюта в 10:00 утра увеличилась в цене на 19 копеек, до 70,94 рубля. Затем в течение часа курс продолжил расти и составил 71,01 рубля.