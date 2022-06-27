Курс доллара и евро вырос на 28 июня

Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 июня. Их показатели увеличились по отношению к рублю. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Доллар прибавил в цене 4,07 копейки и поднялся до отметки в 53,36 рубля. Евро же составил 56,05 рубля за единицу, что выше предыдущих показателей на 8,95 копейки.

В ходе торгов на Мосбирже иностранные валюты также подорожали. Доллар вырос на 1,76% — до 54,34 рубля. Евро прибавил 1,95%. Его цена остановилась на отметке в 57,16 рубля.