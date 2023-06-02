Деньги 02 июня 2023, 16:36 Курс доллара и евро спрогнозировали в Freedom Finance Global Экономист Мильчанкова: на следующей неделе можно ожидать курс доллара по 79-82 рубля

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На следующей неделе курс доллара составит примерно 79-82 рубля. Об этом в разговоре с RT сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как отметила эксперт, рубль начал укрепляться по отношению к доллару даже несмотря на то, что упали цены на нефть.

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«Главным фактором, оказывающим воздействие на рубль, являются, скорее всего, отступление угрозы дефолта США по госдолгу и, соответственно, возобновление интереса на рынке к более рискованным валютам», — добавила Мильчакова.

Что же касается курса евро, то он составит около 85-88 рублей, заключила аналитик.