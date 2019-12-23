Курс доллара и евро продолжит снижение

Согласно опубликованным данным, курс доллара во вторник составит 62,2499 рубля. Это на 16 копеек ниже ранее установленного значения. Стоимость евро составит 68,9978 рубля, что на 38 копеек ниже курса субботы.

Отмечается, что на открытии Московской биржи 23 декабря доллар подорожал на пять копеек по сравнению с показателем предыдущего дня и составил 62,45 рубля.

Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.

В течение дня курс доллара стал снижаться и к 13:30 составил 62,28 рубля. Валюта ЕС, наоборот, немного выросла в цене и стала стоить 69,04 рубля.