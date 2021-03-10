Курс доллара и евро понизился на 11 марта

Центробанк озвучил официальный курс валют на 11 марта. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт регулятора.

Доллар подешевел на 22,47 копейки и составил 74,0393 рубля. Евро упал на 21,49 копейки — до 87,9587 рубля.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал ситуацию, сложившуюся на валютном рынке.

По мнению Масленникова, на укрепление рубля сыграла ситуация, возникшая на мировом рынке после решения ОПЕК+ не повышать уровень нефтедобычи, а сохранить на прежнем уровне все объемы с исключением для РФ и Казахстана.