Деньги 22 мая 2023, 17:34 Курс доллара и евро на 23 мая озвучили в Центробанке

Читать 360tv в

Во вторник, 23 мая, официальный курс американского доллара составит 79,9379 рубля, а курс европейской валюты — 86,4963 рубля. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Отмечается, что доллар к рублю вырос на три копейки, а евро — на 22 копейки. Китайский юань снизился на две копейки с субботы, 20 мая. Сейчас он составляет 11,3499 рубля.

Реклама

На Московской бирже курс доллара составляет 79,90 рубля.