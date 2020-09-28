Курс доллара достиг 79 рублей впервые с начала апреля

По данным на 11:00, доллар торговался по 78,66. Верхняя планка равнялась 79 рублям, нижняя — 78,06. С 2 апреля это наиболее высокие показатели. Сделок с момента открытия биржи совершили более 15 тысяч.

Источник фото: moex.com

Евро торговался по 91,84 рубля (максимальное значение). Минимум валюта показала в 90,69 рубля.

Курс доллара может резко пойти вниз к концу 2021 года. Эксперты видят для этого несколько причин: в США вырастет макроэкономический дисбаланс, роль других валют станет более значительной, а особая аура «американской исключительности» исчезнет.