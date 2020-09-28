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    28 сентября 2020, 11:27

    Курс доллара достиг 79 рублей впервые с начала апреля

    Александра Ломейко

    Курс доллара обновил апрельский максимум во время торгов на Московской бирже. Американская валюта достигла стоимости 79 рублей. Евро подорожало до 91 рубля.
    Курс доллара достиг 79 рублей впервые с начала апреля

    По данным на 11:00, доллар торговался по 78,66. Верхняя планка равнялась 79 рублям, нижняя — 78,06. С 2 апреля это наиболее высокие показатели. Сделок с момента открытия биржи совершили более 15 тысяч.

    Курс доллара достиг 79 рублей впервые с начала апреля | Изображение 1
    Источник фото: moex.com

    Евро торговался по 91,84 рубля (максимальное значение). Минимум валюта показала в 90,69 рубля.

    Курс доллара может резко пойти вниз к концу 2021 года. Эксперты видят для этого несколько причин: в США вырастет макроэкономический дисбаланс, роль других валют станет более значительной, а особая аура «американской исключительности» исчезнет.

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