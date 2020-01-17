Эксперты предсказали курс доллара, ставки по вкладам и ипотеке на 2020 год

За 2019 год ключевая ставка снизилась с 7,75% до 6,25% годовых. Вслед за этим доходность рублевых депозитов в крупных банках опустилась с 8-8,25% до 6-6,5%.

К декабрю ставки по выданным ипотечным кредитам в среднем снизились на 0,47 процентного пункта — до 9,19%. При этом ставки потребительских займов сроком до одного года упали на 0,82 процентного пункта — до 15,13%, сообщил ЦБ.

Вклады

В первом полугодии Центробанк, по мнению аналитиков, будет плавно снижать ключевую ставку. К осени она достигнет 5,75%.

Это приведет к дальнейшему уменьшению доходности по рублевым депозитам — в среднем на 0,5-1 процентный пункт к концу года. Максимальная ставка по рублевым вкладам опустится до 5-5,5%, считают эксперты.

Ипотека

Ставки по ипотеке за год могут снизиться на такую же величину. Уже весной средняя ставка упадет до 8,5% для обычных клиентов и до 8% для зарплатных клиентов банка, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. С ним солидарен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Доллар

При этом рубль укрепится. По прогнозу главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, в 2020 году курс может выйти в интервал 55-60 рублей за доллар (сейчас официальный курс 61,57 рубля).