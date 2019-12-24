Курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 62 рублей

Курс доллара в 14:08 по московскому времени составил 61,9950 рубля, опустившись на 28 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня. В последний раз ниже 62 рублей доллар падал 12 июля 2018 года. Один евро стоит 68,65 рубля.

Эксперты «Интерфакса» заявили, что рубль заметно укрепляется к евро и доллару на дневных торгах в условиях «тонкого» рынка перед празднованием католического Рождества на западных площадках. Во вторник, 24 декабря, биржи в США, в Великобритании и ряде европейских государств будут работать неполный день. В среду они и вовсе будут закрыты.

Поддерживает отечественная валюта и спрос на рублевую ликвидность «со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам декабря». Российские компании 25 декабря выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а 30 декабря, — налог на прибыль. Общий объем составить около 1,4 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали скупать доллары в преддверии Нового года.