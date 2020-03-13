Курс биткоина за сутки упал на четверть

Сейчас эта криптовалюта торгуется ниже отметки шести тысяч долларов. Ранее самый низкий результат она показывала в мае 2019 года. Тогда биткоин стоил 5678 долларов. Снижаются и другие криптовалюты. За последние сутки в среднем они потеряли около 30% в цене.

Аналитики предположили, что такое поведение рынка связано с неблагоприятной экономической ситуацией. Она в свою очередь ухудшилась из-за пандемии коронавируса.

«Когда происходящее вокруг перестает быть плохим и становится очень-очень плохим, что и произошло на прошлой неделе, инвесторы выводят инвестиции так быстро, как только могут», — заявил глава финтех-компании Galaxy Digital Майкл Ноговратц. Об этом он написал в Twitter. По его словам, инвесторы фиксируют прибыль для компенсации других потерь.

Ранее эксперты рассказали, что происходит с ценой на металл на фоне ослабления рубля и падения цены на нефть.