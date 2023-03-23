Деньги 23 марта 2023, 23:56 Курс биткоина взлетел, несмотря на обвал финансовых рынков

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По данным на 21 марта 2023 года курс биткоина увеличился до показателя в 28 тысяч долларов, несмотря на банковский кризис в США. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицы рассказал, в чем заключается причина роста криптовалюты. Об этом сообщил INFOX.ru.

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По словам специалиста, приросту поспособствовали проблемы в традиционной экономике. Многие люди перестают доверять банкам и начинают инвестировать средства в криптовалюты. Кроме того, повлияли усилия долговременных инвесторов, которые верят в силу биткоина.