Деньги 20 марта 2023, 11:04 Курс биткоина вырос до 28 тысяч долларов впервые с июня 2022 года Курс биткоина поднялся выше 28 тысяч долларов вечером 19 марта Pxhere

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Курс биткоина вечером 19 марта превысил 28 тысяч долларов. Такой показатель на торгах зафиксировали впервые с июня 2022 года.

Сегодня утром на бирже Binance, крупнейшей по объему торгов криптовалютами, отметили подорожание биткоина на 0,8% за сутки — до 27 383 долларов. А на портале CoinMarketCap, где высчитывается средняя цена более чем по 20 биржам, указано, что стоимость биткоина выросла за сутки на 0,82%, в среднем до 27 462 доллара.

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В прошлом году цена криптовалюты коррелировала с индексом S&P 500, однако сейчас аналитики не наблюдают такой связи: по итогам торгов в пятницу, 17 марта, индекс снизился на 1,1%.

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В ночь на субботу, 18 марта, стало известно, что стоимость биткоина выросла более чем на 10%, до 27 472,54 доллара. Американские эксперты объяснили повышенный интерес к биткоину стрессом в банковском секторе Соединенных Штатов на фоне банкротства трех крупных банков и предположили, что на стоимость биткоина также повлияла пауза, взятая Федеральной резервной системой, которая определяет ключевую ставку.