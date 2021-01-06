Биткоин рекордно подорожал

Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум. Теперь одна монета самой популярной криптовалюты обойдется в 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно порталу CoinMarketCap, к 07:29 по московскому времени биткоин подорожал на 11,16%. Средняя стоимость криптовалюты составила 35,6 тысячи долларов. При этом на бирже Binance биткоин достиг отметки в 35,8 тысячи долларов.

Предыдущий рекорд стоимости был поставлен в ночь на 6 января. Курс одного биткоина составил 34 323,55 доллара. На долю биткоина приходится примерно 72,1% всего глобального рынка криптовалют, пишет «Газета.ru».

За год стоимость биткоина выросла почти в пять раз. Резкое увеличение цены зафиксировали в конце 2020 года. По словам экспертов, рост может продолжиться. При этом изменение стоимости будет происходить с падениями и еще более значительными подъемами. Нынешний рост специалисты объяснили отменой ранее объявленной распродажи. Трейдеры стали проявлять более живой интерес к криптовалюте, а также на рынке появились новые игроки.