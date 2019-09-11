Курортный сбор в России превысил 360 млн рублей с начала года

Путин одобрил туристический сбор в Петербурге Подробнее

По его словам, курортный сбор в Ставрополье принес в казну с начала года 180 миллионов рублей, на Кубани — 152 миллионов рублей, а в Алтайском крае — 29 миллионов рублей. При этом по итогам всего 2018 года курортный сбор в указанных регионах составил 313 миллионов рублей.

Чеботарев отметил, что туристический поток не снизился после введения курортных сборов. В двух регионах, напротив, отмечается рост числа туристов. В Краснодарском крае турпоток в 2018 году увеличился на 21,6%, а в Ставропольском — на 8%. В Алтайском крае турпоток сократился на 0,5%. Однако это снижение обусловлено погодными условиями в регионе.

Закон о введении курортного сбора приняли в 2017 году. В пятилетнем эксперименте участвуют четыре региона: Кубань, Алтайский и Ставропольский края и Крым. Однако на полуострове эксперимент решили отложить. Доходы от курортного сбора направлены на сохранение, восстановление и развитие курортов.