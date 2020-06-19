Предприниматели попросили отменить курортные сборы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил рассмотреть мораторий на курортный сбор. Соответствующее письмо подготовлено для отправки премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

С документом ознакомилась газета «Известия». В нем отмечается, для туристических и гостиничных предприятий необходима государственная поддержка и помощь по стимулированию спроса. Поэтому на период восстановления союз предлагает приостановить сборы платежа с туристов.

При этом в Ставропольском и Алтайском краях сообщили изданию, что отменять курортный сбор не планируют. Пока курортный сбор прекратили только на Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наложить мораторий на оплату курортного сбора в регионе до конца 2020 года. Его поддержали местные депутаты.