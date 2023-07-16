Деньги 16 июля 2023, 19:57 Купюры номиналом пять и 10 рублей поступили в столичные кассово-инкассаторские центры Сбербанка Сбербанк сообщил о получении кассовыми центрами в Москве и области купюр по 5 и 10 рублей РИА «Новости»

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Купюры номиналом пять и 10 рублей поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка Москвы и Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. Там уточнили, что ожидают поступления дополнительных партий в ближайшее время.

«В настоящее время кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области обеспечены банкнотами пять и 10 рублей, пока в небольшом объеме», — рассказали в банке.

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После поступления очередных партий купюры направят в банковские отделения и клиентам, которые получают услуги по доставке размена.

Ранее возвращение пяти- и 10-рублевок в оборот анонсировал гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук. В декабре было неизвестно, сохранят ли купюры прежний вид или их создадут в новом обличии.

Бумажные пятирублевки не выпускали с 1997 года, вернуться к ним решили после подорожания металла для чеканки монет. В Центробанке напомнили правила проверки денег на подлинность. Представители регулятора отметили, что на просвет должны быть заметны водяные и защитные нити. Если посмотреть на купюру под углом, можно увидеть две буквы Р.