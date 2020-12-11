Россиянам предложат купить страховки в терминалах

Глава «Элекснета» Игорь Антонов рассказал, что в ближайшее время ассортимент страховых полисов расширят.

«Появятся такие продукты, как страхование от COVID-19, от потери работы, выезжающих за рубеж», — перечислил он.

По его словам, когда гражданин будет оплачивать платежку ЖКХ, то автомат может предложить ему приобрести страховку жилья.

Опрошенные изданием представители ведущих банков заявили, что намерены внедрить продажу страховых полисов клиентам через банкоматы.

По оценке экспертов такая услуга может пользоваться спросом. В условиях пандемии проще воспользоваться терминалом, чем идти в офис страховой компании. Однако здесь есть риск того, что в людных местах, где обычно стоят терминалы, клиенты не смогут внимательно прочитать все пункты соглашения. Это откроет возможность для мошеннических действий малыми страховыми компаниями. Крупные игроки дорожат своей репутацией, поэтому сохранят свои условия прозрачными.