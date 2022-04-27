Кудрин заявил о сложном периоде в российской экономике на ближайшие два года

Российская экономика перешла в очень сложный период. По предварительной оценке, падение внутреннего валового продукта по итогам года составит от 8,8 до 12,4% при инфляции 20,7%. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он подчеркнул, что в следующем году войти в целевые показатели по инфляции не получится, поэтому она окажется выше 6%.

«Нужно оценить наши задачи в социальной политике: что индексировать, что опережающе индексируется или, может быть, запаздывает и как распределить на это ресурсы», — заявил Кудрин.

По его словам, такая ситуация продлится от полутора до двух лет. Глава Счетной палаты подчеркнул, что по своим объемам этот кризис окажется глубже, чем в 2009 году и во время пандемии.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года, мы будем жить в очень сложной ситуации», — пояснил Кудрин.

Председатель Счетной палаты добавил, что введенные против России санкции сильно ударят прежде всего по экономике регионов.

Как напомнил RT, это не первый тяжелый прогноз Алексея Кудрина. Ранее он заявлял, что годовая инфляция в России составит от 17 до 20%.