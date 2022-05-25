Кудрин заявил о достаточном количестве средств у России для погашения госдолга

Россия обладает достаточным количеством средств, чтобы расплатиться с зарубежными держателями ценных бумаг, даже несмотря на блокировку американским Минфином лицензии на его обслуживание. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он подчеркнул, что формально сложившуюся ситуацию, когда Россия готова, но не может из-за внешнего вмешательства погасить займы в валюте, нельзя отнести к объявлению дефолта.

У России есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с Россией, могут быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — подчеркнул Кудрин.

Накануне Минфин США отказал в продлении действия лицензии, по которой владельцы суверенных бондов России могли получить свои займы и проценты за ним в долларах. Срок действия документа истек утром в среду, 25 мая.

Министерство финансов России выпустило заявление, в котором объявило, что из-за внешних обстоятельств все свои долговые обязательства готово выполнить в рублях с последующей конвертацией в валюту через отечественное НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». Всего у России существует 15 облигационных займов со сроками погашения с 2022 до 2047 года.